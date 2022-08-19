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Александр Усик ответил на вопрос о своем весе перед боем с Джошуа
Украинец ответил с улыбкой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик ответил на несколько вопросов после церемонии взвешивания накануне реванша с британцем Энтони Джошуа.
– Мы много наблюдали за твоим весом и надеялись, что он будет больше. Был ли такой угол камеры или что-то произошло?
– А видите, не всегда надежды становятся реальностью.
– Вы долго держали взгляд друг на друге. Что вы увидели в глазах Джошуа?
– Себя. Там было видно мое отражение.
– Видел ли ты в отражении, что выходишь из ринга с поясами?
– Мы завтра увидим это.
– Каков твой финальный месседж для всех болельщиков со всего мира?
– Спасибо всем! С Богом!
Напомним, что реванш Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде.
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