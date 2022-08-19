Александр Усик ответил на вопрос о своем весе перед боем с Джошуа

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик ответил на несколько вопросов после церемонии взвешивания накануне реванша с британцем Энтони Джошуа.

– Мы много наблюдали за твоим весом и надеялись, что он будет больше. Был ли такой угол камеры или что-то произошло?

– А видите, не всегда надежды становятся реальностью.

– Вы долго держали взгляд друг на друге. Что вы увидели в глазах Джошуа?

– Себя. Там было видно мое отражение.

– Видел ли ты в отражении, что выходишь из ринга с поясами?

– Мы завтра увидим это.

– Каков твой финальный месседж для всех болельщиков со всего мира?

– Спасибо всем! С Богом!

Напомним, что реванш Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде.