Чисора: Я видел, как Джошуа отбивал удары под руководством нового тренера

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора рассказал, чего ждет от поединка между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.

Напомним, что бой состоится завтра, 20 августа.

"Судя по тому, что я видел от Энтони Джошуа: как он отбивал удары под руководством нового тренера, как работал со всей командой, которую он собрал для этого боя, я могу гарантировать, что он выиграет нокаутом", — приводит слова Чисоры talkSPORT.