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Чисора: Я видел, как Джошуа отбивал удары под руководством нового тренера
По его мнению, Александру не удастся победить Энтони
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора рассказал, чего ждет от поединка между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.
Напомним, что бой состоится завтра, 20 августа.
"Судя по тому, что я видел от Энтони Джошуа: как он отбивал удары под руководством нового тренера, как работал со всей командой, которую он собрал для этого боя, я могу гарантировать, что он выиграет нокаутом", — приводит слова Чисоры talkSPORT.
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