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Чисора: Я видел, как Джошуа отбивал удары под руководством нового тренера

Бокс
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По его мнению, Александру не удастся победить Энтони

Чисора: Я видел, как Джошуа отбивал удары под руководством нового тренера

Новина українською

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора рассказал, чего ждет от поединка между своим соотечественником Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.

Напомним, что бой состоится завтра, 20 августа.

"Судя по тому, что я видел от Энтони Джошуа: как он отбивал удары под руководством нового тренера, как работал со всей командой, которую он собрал для этого боя, я могу гарантировать, что он выиграет нокаутом", — приводит слова Чисоры talkSPORT.

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В статье: Александр Усик
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