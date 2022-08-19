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Экс-чемпион мира: Агрессия Джошуа сыграет на руку Александру Усику
Большинство експертов склоняются к мысли, что украинец победит британца
Фото: The Sun
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора поделился мыслями о предстоящем реванше украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Напомним, что Усик будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, которые завоевал в сентябре прошлого года, когда отправился в Англию и победил Джошуа по очкам.
"Я уверен, что агрессия, которую Джошуа придётся применить для победы, сыграет Усику на руку. Так что я за победу Усика остановкой. Мы видели проблески этого в конце прошлогоднего боя, и я думаю, что на этот раз Усик сумеет завершить начатое в районе 10-11 раунда. Думаю, у него получится, — говорит Мора в интервью Vegas Insider.
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