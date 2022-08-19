Арум: Когдла пройдет поединок Усик – Джошуа, мы организуем объединительный бой между победителем этой пары и Фьюри

Президент Top Rank Боб Арум рассказал, состоится ли поединок между чемпионом WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО) и победителем реванша Александр Усик – Энтони Джошуа.

Слова Арума приводит boxingscene.com.

"Я не сомневаюсь, что это единственный бой, который может заинтересовать Тайсона Фьюри. Мы уже разговаривали на эту тему с сопромоутером Фрэнком Уорреном и сошлись на том, что как только пройдет поединок Усик – Джошуа, мы организуем объединительный бой между победителем этой пары и Фьюри… Да, если Усик выиграет, а я думаю, что так и будет, то с ним будет очень легко договориться, потому что имеем хорошие отношения с представителями Александра, ведь они и с Ломаченко тоже работают. Джошуа, а его, напомню, ведет Эдди Хирн. Я разговаривал с Хирном уже не раз по разным возможностям и я не сомневаюсь, что и с ним нам тоже удастся найти общий язык".

"Из Фьюри я поддерживаю связь и могу сказать, что каждый день что-то меняется, но он настоящий боец, и если будет интересный вызов, то он готов. А интересный вызов – это бой против победителя реванша Усик – Джошуа, и я полагаю, опираясь на наши разговоры с Фьюри, он хочет подраться с победителем.Я не знаю, как долго он будет определяться, это одному Богу известно, но не сомневаюсь, что он точно ответит на звонок, когда будут разговоры о большом поединке" .