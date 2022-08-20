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Усик – Джошуа: Известны имена судей, которые будут работать на поединке

Бокс
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От них зависит многое

Усик – Джошуа: Известны имена судей, которые будут работать на поединке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 20 августа в Саудовской Аравии, город Джидда состоится поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

Анонс и прогноз на бой

Результаты церемонии взвешивания

Стали известны имена судей, обслуживающих поединок. Так, главным рефери в ринге станет легендарный пуэрториканец Луис Пабон.

Подсчет раундов будут вести украинец Виктор Фесечко, британец Стив Грей, американец Гленн Фельдман. Такую информацию в своем Твиттере сообщил журналист Майкл Бенсон.

Дуэль взглядов Усик – Джошуа на две минуты

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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