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Усик – Джошуа: Известны имена судей, которые будут работать на поединке
От них зависит многое
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20 августа в Саудовской Аравии, город Джидда состоится поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).
Стали известны имена судей, обслуживающих поединок. Так, главным рефери в ринге станет легендарный пуэрториканец Луис Пабон.
Подсчет раундов будут вести украинец Виктор Фесечко, британец Стив Грей, американец Гленн Фельдман. Такую информацию в своем Твиттере сообщил журналист Майкл Бенсон.
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