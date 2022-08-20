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Джошуа рассказал, что для него означает бой против Усика

Бокс
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Сильный спортсмен

Джошуа рассказал, что для него означает бой против Усика

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня, 20 августа в Саудовской Аравии, город Джидда состоится поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО).

Анонс и прогноз на бой

Результаты церемонии взвешивания

Британский претендент рассказал, что для него означает персонально поединок с нашим чемпионом. Его слова цитирует Sky Sports:

"Все очень просто – это бой, который нужно выиграть. Мне нравится все это давление. Это было тяжело. Теперь нужно просто выполнить свою работу: довериться инстинктам, оставаться сосредоточенным, выполнять работу и, дай Бог, победить.

Все дело в соревновании. У меня есть цели, которых я хочу достичь на ринге в ту же ночь. Это состязание с самим собой. Да, пояса что-то означают, но они лишь конечная цель. Я не собираюсь пропускать сам процесс - я должен на нем сконцентрироваться" – сказал он.

Дуэль взглядов на две минуты Усик - Джошуа

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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