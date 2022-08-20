Боб Арум хочет организовать поединок Ломаченко – Хэйни

Американский промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (28-0; 15 КО) и украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО) уже после их поединков осенью.

Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон из TalkSport.

Такой сценарий более чем вероятен, но при победе обоими боксерами в промежуточных поединках.

Напомним, что на 15 октября в Хэйни забронирован реванш против австралийца Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО). Ломаченко по предварительной информации проведет свой поединок 29 октября, среди претендентов – Джемейн Ортис (16-0-1; 8 КО).

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