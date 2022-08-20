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Промоутер Джошуа дал напутствующее слово своему подопечному. Фото

Бокс
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And still

Промоутер Джошуа дал напутствующее слово своему подопечному. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн дал напутствующее слово своему подопечному перед боем с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и пожелал ему победы. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Текстовая онлайн-трансляция Усик – Джошуа

Анонс и прогноз Усик – Джошуа

Промоутер Джошуа дал напутствующее слово своему подопечному. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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