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Виталий Кличко записал видео-обращение к Усику
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Getty Images / Global Images Ukraine
Городской глава Киева, легенда мирового бокса Виталий Кличко записал видео-обращение к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) перед его поединком против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) . Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.
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