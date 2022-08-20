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Виталий Кличко записал видео-обращение к Усику

Бокс
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Виталий Кличко записал видео-обращение к Усику

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Городской глава Киева, легенда мирового бокса Виталий Кличко записал видео-обращение к чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) перед его поединком против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) . Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

Анонс и прогноз на бой Усик - Джошуа

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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