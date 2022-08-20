Абсолютный чемпион мира: Усик не по зубам Джошуа

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) дал свой прогноз на бой украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24- 2;22 КО). Его слова цитирует DAZN:

Текстовая онлайн-трансляция Усик – Джошуа

Анонс и прогноз Усик – Джошуа

"Мне нравится Джошуа, я хочу, чтобы он одержал победу, но вряд ли это произойдет. Усик – невероятный боксер. Александр отлично действовал в первом поединке. Он тогда доминировал. Кажется, что Джошуа настроен оптимистично, у него точно есть какой-то план на бой. Но Усик ему не по зубам" – сказал он.