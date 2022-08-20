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Абсолютный чемпион мира: Усик не по зубам Джошуа

Бокс
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Абсолютный чемпион мира: Усик не по зубам Джошуа

Фото: Твиттер

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (28-0; 15 КО) дал свой прогноз на бой украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) против британца Энтони Джошуа (24- 2;22 КО). Его слова цитирует DAZN:

Текстовая онлайн-трансляция Усик – Джошуа

Анонс и прогноз Усик – Джошуа

"Мне нравится Джошуа, я хочу, чтобы он одержал победу, но вряд ли это произойдет. Усик – невероятный боксер. Александр отлично действовал в первом поединке. Он тогда доминировал. Кажется, что Джошуа настроен оптимистично, у него точно есть какой-то план на бой. Но Усик ему не по зубам" – сказал он.

Напомним, что ранее Виталий Кличко записал обращение к Усику.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Девин Хэйни
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