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Усик – Джошуа: За кадром церемонии взвешивания. Видео
Интересные подробности
Фото: Твиттер
Сегодня, 20 августа в Саудовской Аравии, город Джидда состоится поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) .
Вчера, 19 августа, состоялась официальная церемония взвешивания. Вашему вниманию материал MatchroomBoxing относительно событий, происходивших вокруг самой церемонии.
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