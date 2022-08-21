Усик в Instagram после боя с Джошуа: Слава Украине. Фото

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) поделился со своими поклонниками несколькими фото в Instagram.

Джошуа выбросил пояса после боя

Обзор лучших моментов поединка Усик - Джошуа

Первый снимок наш спортсмен подписал кратко: Слава Украине.

На втором фото украинец показал всю свою команду.