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Усик в Instagram после боя с Джошуа: Слава Украине. Фото
Героям слава
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после
Первый снимок наш спортсмен подписал кратко: Слава Украине.
На втором фото украинец показал всю свою команду.
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