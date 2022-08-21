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Ломаченко: Что за счет – 115–113 в пользу Джошуа?

Бокс
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Мы тоже не понимаем

Ломаченко: Что за счет – 115–113 в пользу Джошуа?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО поделился итогами поединка Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует YouTube-канал iD Boxing:

"У меня есть один вопрос. Что за счет – 115–113 в пользу Джошуа? Я не понимаю этого судью.

Это было очень хорошее противостояние. Они оба показали свои великие сердца, сердца воинов. Прекрасный бой.

Для украинских людей это очень важно. Это великая победа нашей страны. Хочу увидеть Усика с поясом WBC. Неважно, будет ли это бой с Фьюри или нет" – сказал он.

Напомним, что раньше мы разбирались в записках судей.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа
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