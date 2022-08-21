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Ломаченко: Что за счет – 115–113 в пользу Джошуа?
Мы тоже не понимаем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО поделился итогами поединка Усик – Джошуа 2. Его слова цитирует YouTube-канал iD Boxing:
"У меня есть один вопрос. Что за счет – 115–113 в пользу Джошуа? Я не понимаю этого судью.
Это было очень хорошее противостояние. Они оба показали свои великие сердца, сердца воинов. Прекрасный бой.
Для украинских людей это очень важно. Это великая победа нашей страны. Хочу увидеть Усика с поясом WBC. Неважно, будет ли это бой с Фьюри или нет" – сказал он.
Напомним, что раньше
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