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Промоутер Джошуа: Я увидел от Александра один из лучших раундов в истории, он победил
Честность и уважение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после
"Я не думаю, что Джошуа выиграл. Это было близкое сражение, но заслуженная победа Усика. 10-й раунд – я не мог в это поверить. В конце 9-го раунда я подбежал в угол Джошуа и сказал, что ты его побил, Усику конец.
А потом я увидел от Александра один из лучших раундов в истории супертяжелого дивизиона. Так что Усик заслуженно выиграл" – сказал он.
Напомним, что ранее Василий Ломаченко
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