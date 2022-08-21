Промоутер Джошуа: Я увидел от Александра один из лучших раундов в истории, он победил

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения своего подопечного в поединке против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) поделился своими впечатлениями от поединка. Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Я не думаю, что Джошуа выиграл. Это было близкое сражение, но заслуженная победа Усика. 10-й раунд – я не мог в это поверить. В конце 9-го раунда я подбежал в угол Джошуа и сказал, что ты его побил, Усику конец.

А потом я увидел от Александра один из лучших раундов в истории супертяжелого дивизиона. Так что Усик заслуженно выиграл" – сказал он.