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Промоутер Джошуа: Я увидел от Александра один из лучших раундов в истории, он победил

Бокс
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Честность и уважение

Промоутер Джошуа: Я увидел от Александра один из лучших раундов в истории, он победил

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения своего подопечного в поединке против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) поделился своими впечатлениями от поединка. Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Я не думаю, что Джошуа выиграл. Это было близкое сражение, но заслуженная победа Усика. 10-й раунд – я не мог в это поверить. В конце 9-го раунда я подбежал в угол Джошуа и сказал, что ты его побил, Усику конец.

А потом я увидел от Александра один из лучших раундов в истории супертяжелого дивизиона. Так что Усик заслуженно выиграл" – сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко остался не удовлетворен работой судей.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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