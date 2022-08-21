Промоутер Джошуа прокомментировал слухи о завершении карьеры своего подопечного

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения от украинского чемпиона мира Александра Усика (20-0; 13 КО) не думает о завершении карьеры. В этом уверяет его промоутер Эдди Хирн. Его слова цитирует Boxingnews 24:

"Джошуа проиграл раздельным решением первому номеру Р4Р. Какое завершение карьеры? Энтони бился лучше, чем в первом поединке, но сложно одолеть лучшего боксера в общем рейтинге.

Джошуа нужно время отдохнуть, а затем он вернется. Я хотел бы организовать для него сражение в декабре. Есть Диллиан Уайт, есть Деонтей Уайлдер, есть другие топ-боксеры. Джошуа тяжело, но он вернется в ринг" – сказал Хирн.