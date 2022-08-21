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Промоутер Джошуа прокомментировал слухи о завершении карьеры своего подопечного
Расставил все точки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после
"Джошуа проиграл раздельным решением первому номеру Р4Р. Какое завершение карьеры? Энтони бился лучше, чем в первом поединке, но сложно одолеть лучшего боксера в общем рейтинге.
Джошуа нужно время отдохнуть, а затем он вернется. Я хотел бы организовать для него сражение в декабре. Есть Диллиан Уайт, есть Деонтей Уайлдер, есть другие топ-боксеры. Джошуа тяжело, но он вернется в ринг" – сказал Хирн.
Напомним, ранее Джошуа
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