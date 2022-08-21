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Менеджер Усика призвал Фьюри освободить трон

Бокс
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Александр доберется и туда

Менеджер Усика призвал Фьюри освободить трон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк обратился к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО) с призывом быть готовым к бою с украинцем.

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

"Цыганский король, если ты реальный король, то ты должен это доказать. Ибо скоро тебя свергнет с трона другой король. Ты или хорошо тренируйся, или заканчивай с боксом прямо сейчас" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал о дальнейших планах своего подопечного.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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