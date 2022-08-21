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Менеджер Усика призвал Фьюри освободить трон
Александр доберется и туда
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк обратился к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО) с призывом быть готовым к бою с украинцем.
Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в
"Цыганский король, если ты реальный король, то ты должен это доказать. Ибо скоро тебя свергнет с трона другой король. Ты или хорошо тренируйся, или заканчивай с боксом прямо сейчас" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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