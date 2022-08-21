Джошуа признал свою ошибку по поводу эмоциональной речи в ринге после боя

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) признал свою неправоту по поводу эмоциональной речи в ринге после боя против чемпиона мира Александра Усика (20-0; 13 КО).

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Его слова цитирует SkySрorts:

"Когда вы пытаетесь говорить от сердца, люди поймут. Это было от моего сердца. Я знаю, что я был злой. Не на кого-то другого, только на себя.

Когда ты злой, делаешь глупые вещи. Но сейчас я понимаю, насколько это дерьмовая идея. Было очень сложно собрать мысли в кучу. Я пытался это сделать. Вы никогда меня не сломите. Нужно быть сильным, чтобы вас не сломили.

Сегодня моя броня немного надломилась, потому что я проиграл. Я был расстроен. Я говорил, откуда это произошло. Я изменился благодаря боксу, и это смогло перевернуть мою жизнь. Давайте не забывать, что чемпион Александр Усик продемонстрировал феноменальное выступление, поэтому ему нужно отдать должное.

Не могу вспомнить, что говорил на ринге. Мною в тот момент управляла страсть. Я хочу его поблагодарить за участие в этом феноменальном историческом поединке. Я очень расстроен" – сказал он.