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Тайсон Фьюри: Я лишу украинского бомжа его поясов

Бокс
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А ты не попутал ветра, мальчик

Тайсон Фьюри: Я лишу украинского бомжа его поясов

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) прокомментировал победу украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) в поединке против Энтони Джошуа ( 24-3;22 КО). Его слова цитирует iFL.TV:

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Грубое обращение Усика к Фьюри

"Я только видел, как Джошуа второй раз проиграл Усику. Это оказалось непосильной задачей. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарства и решения, которые я могу предложить. Если вы хотите вернуть все пояса, то отправьте цыганского варвара. Отправьте меня, и я избавлю украинского бомжа от его поясов, как сделал это с другим украинским бомжем.

Но это будет дорого. Если вы хотите лучшего, то должны заплатить. Это будет очень дорого, поэтому доставайте свою чековую книгу, и я лишу украинского бомжа всех его титулов" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал, собирается ли Энтони завершать карьеру.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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