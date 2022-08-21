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Тайсон Фьюри: Я лишу украинского бомжа его поясов
А ты не попутал ветра, мальчик
Фото: MMA Fighting
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) прокомментировал
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"Я только видел, как Джошуа второй раз проиграл Усику. Это оказалось непосильной задачей. Англия потеряла свои титулы, но есть лекарства и решения, которые я могу предложить. Если вы хотите вернуть все пояса, то отправьте цыганского варвара. Отправьте меня, и я избавлю украинского бомжа от его поясов, как сделал это с другим украинским бомжем.
Но это будет дорого. Если вы хотите лучшего, то должны заплатить. Это будет очень дорого, поэтому доставайте свою чековую книгу, и я лишу украинского бомжа всех его титулов" – сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал, собирается ли Энтони завершать карьеру.
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