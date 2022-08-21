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Промоутер: Устроить бой Усик – Фьюри будет не сложно

Бокс
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Это принесет много денег обоим

Промоутер: Устроить бой Усик – Фьюри будет не сложно

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Боб Арум прокомментировал возможность организации поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20 -0;13 КО).

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Его слова цитирует ESPN:

Грубое обращение Усика к Фьюри

"Устроить сражение будет несложно. Я поговорил с Эгисом Климасом, чтобы поздравить его. Мы должны встретиться и обсудить это вместе. Вопрос только о том, где провести бой" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа рассказал, собирается ли Энтони завершать карьеру.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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