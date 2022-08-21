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Братья Кличко отреагировали на победу Усика
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенды супертяжелого веса Виталий и Владимир Кличко отреагировали на
Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в
Младший написал пост в Твиттере:
"Какое ошеломляющее сражение, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине" – написал он.
Старший брат написал пост в Телеграмме:
"Друзья! Слава Украине! Слава ее героям! Людям, прославляющим Украину. Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать – и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Благодарю Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена. Украина – сильное государство. Мы победим и русских варваров! Слава свободной и достойной Украине".
Напомним, что ранее Фьюри
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