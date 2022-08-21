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Братья Кличко отреагировали на победу Усика

Бокс
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Братья Кличко отреагировали на победу Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенды супертяжелого веса Виталий и Владимир Кличко отреагировали на победу Александра Усика (20-0; 13 КО) в бою против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Младший написал пост в Твиттере:

"Какое ошеломляющее сражение, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине" – написал он.

Старший брат написал пост в Телеграмме:

"Друзья! Слава Украине! Слава ее героям! Людям, прославляющим Украину. Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать – и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Благодарю Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена. Украина – сильное государство. Мы победим и русских варваров! Слава свободной и достойной Украине".

Напомним, что ранее Фьюри обматерил Усика и Джошуа.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик
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