Братья Кличко отреагировали на победу Усика

Легенды супертяжелого веса Виталий и Владимир Кличко отреагировали на победу Александра Усика (20-0; 13 КО) в бою против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО).

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Младший написал пост в Твиттере:

"Какое ошеломляющее сражение, я очень горжусь обоими бойцами. Усик продемонстрировал стойкость, сердце и тактику настоящего чемпиона. Слава Украине" – написал он.

Старший брат написал пост в Телеграмме:

"Друзья! Слава Украине! Слава ее героям! Людям, прославляющим Украину. Мы продолжаем доказывать, что можем побеждать – и в спорте, и на поле боя. И побеждаем! Спасибо Александру Усику за победу в таком сложном поединке! Благодарю Энтони Джошуа за достоинство настоящего спортсмена. Украина – сильное государство. Мы победим и русских варваров! Слава свободной и достойной Украине".