СМИ уже называют вероятную дату боя Усик – Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри (32–0–1, 23 KO) готов провести бой с украинцем Александром Усиком (20–0, 13 KO).

Вероятной датой является 17 декабря. Поединок может состояться в Саудовской Аравии накануне финала чемпионата мира 2022 года по футболу. Стороны уже ведут переговоры, пишет Daily Mail.

Напомним, что в реванше Усик выиграл у Джошуа по очкам раздельным решением судей и сохранил свои пояса WBA, IBF и WBO, а также IBO. У Фьюри остался чемпионский пояс WBC, который поможет украинцу стать абсолютным чемпионом мира.

Министр спорта Саудовской Аравии заинтересован в проведении этого поединка: "Мы очень заинтересованы в битве за абсолютный титул в супертяжелом весе. Мы собираемся провести это сражение в городе Эр-Рияд".