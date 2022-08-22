Шатерникова: Ломаченко всегда искренне любил Украину

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова поделилась мнениями о бывшем чемпионе в трех дивизионах Василии Ломаченко.

"Я не скажу, что я его прямо защищала. Такое бывает, что мое мнение не совпадает с мнением других людей. Это же абсолютно нормально, когда у нас есть разные видения ситуации.

Я просто более подробно узнала, где все это время находился Василий Ломаченко, каким делом он занимался, в какой казарме он находился, какую проверку проходил, чтобы быть именно в тех войсках.

Мы все видим, что война затягивается. Мы не знаем, сколько она будет продолжаться. К сожалению, об этом очень болезненно говорить, но давайте говорить честно.

Когда возник вопрос, что Василий готов продолжать свою спортивную карьеру и хочет продолжать приносить спортивную славу для Украины, оформить выезд за границу вообще не вопрос.

Но другая ситуация, когда ты находишься в военной части. Вы должны получить разрешение именно от высшего руководства, от Министерства Обороны. Соответственно, Лига профессионального бокса и лично готовили кучу писем на выезд Василия. Я знаю ситуацию очень подробно.

У меня не складываются никак в голове те пазлы, что люди считают Ломаченко коллаборантом. Он проходил кучу собеседований и проверок. Такого не может быть, чтобы у него были не проукраинские взгляды.

Он всегда искренне любил Украину. Это шло еще с любительского бокса, когда он выходил на ринг с маленьким флажком Украины и дарил его сопернику.

Это было не обязательно, это элемент выхода на ринг, который придумал сам Василий. Тогда еще не было никакой войны, никто даже не мог подумать об этом, но для Ломаченко было важно показывать символ своего государства.

У меня есть эта информация, дала этой информации публичность. А дальше воспринимайте как хотите. Я понимаю, что мое мнение может не совпадать с мнением большинства, но мы тем и отличаемся от решительности, что можем говорить свою позицию и открыто выражать мнения.

Для одного коллеги я когда-нибудь приводила пример. Если мне позвонит Владимир Александрович Зеленский и мое мнение не будет совпадать с его, я об этом открыто скажу ему.

И не буду после этого в черных списках, не останусь без работы, меня не уволят из его фонда, где я сейчас и работаю. Это нормально, когда есть разные мнения", - сказала Шатерникова.