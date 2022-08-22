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Александр Красюк отреагировал на возможный бой Усика и Фьюри
Пока ничего не договорено
фото - ringside24.com
Поединок чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO Александра Усика против чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри пока далек от практической реализации, хотя британская пресса успела назвать дату боя на фоне переговоров.
Об этом рассказал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.
Команда Усика отреагировала на информацию Daily Mail о согласованном бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Он якобы должен состояться на Ближнем Востоке зимой.
"Бой 17 декабря не подтверждаю. Мы находимся в контакте с Уорреном и принцами Саудовской Аравии", - написал Красюк.
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