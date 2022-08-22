Джо Джойс: Усик не сможет дотянуться до головы Тайсона Фьюри

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (14-0, 13 KO) в интервью YouTube-канала iD Boxing рассказал, что бой для чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика против Фьюри (32-0-1, 23 КО) будет очень тяжелым.

"Я всегда думал, что Тайсон Фьюри перекусить Усика, потому что он больше и тоже может драться в стойке левшей. Если Фьюри весь бой проведет в этой стойке, то у него будет преимущество в размахе рук и, возможно, немного в силе.

Если вы посмотрите ранние бои Фьюри, то он избивал соперников и отправлял их в нокаут в ужасном стиле. Так что он способен на это. Что касается защиты, то Усик, вероятно, не сможет дотянуться до его головы, тем более когда Фьюри уклоняется у канатов. Но я думаю, что в плане стиля и техники это будет отличное сражение. Усик привык сражаться с большими ребятами. В поединке с Джошуа он был гораздо быстрее.