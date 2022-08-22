  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион мира: С Джошуа что-то не так психологически
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион мира: С Джошуа что-то не так психологически

Бокс
(1 голосов)

Британцу нужен психолог

Экс-чемпион мира: С Джошуа что-то не так психологически

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли прокомментировал поражение британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

"Честно, лично я считаю, что с ним что-то не так психологически. Вы понимаете, о чём я. Я чувствовал, что он не собирался отдавать жизнь в ринге. Я не увидел этого в бою. Хотя я увидел парня, который старался. И он устал в конце.

Вы должны понимать, что когда делаете все эти финты, входите на ударную дистанцию и уходите, то это тяжело даётся. Это постоянно требует от вас напряжения, из-за чего вы устаёте. И особенно это тяжело для такого большого парня", – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде