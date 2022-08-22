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Экс-чемпион мира: С Джошуа что-то не так психологически
Британцу нужен психолог
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли прокомментировал поражение британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.
"Честно, лично я считаю, что с ним что-то не так психологически. Вы понимаете, о чём я. Я чувствовал, что он не собирался отдавать жизнь в ринге. Я не увидел этого в бою. Хотя я увидел парня, который старался. И он устал в конце.
Вы должны понимать, что когда делаете все эти финты, входите на ударную дистанцию и уходите, то это тяжело даётся. Это постоянно требует от вас напряжения, из-за чего вы устаёте. И особенно это тяжело для такого большого парня", – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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