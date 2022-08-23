Президент WBC: Тайсону нужно принять решение до 26 августа

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что у Тайсона Фьюри осталось несколько дней, чтобы объявить о своем решении о завершении карьеры, вакантном титуле WBC, или выйти на бой с Александром Усиком.

"Мы очень уважаем Тайсона Фьюри. Он является отличным представителем WBC. Любое его решение мы примем с пониманием. Он может завершить карьеру и сделать титул вакантным. И он может выйти с поясом WBC на бой против Усика за все титулы ".

"Мне кажется, у Тайсона необходим голод, чтобы вернуться в ринг. Тайсону нужно принять решение до 26 августа".

"Если Фьюри решит проводить бой, то у нас есть время, чтобы успеть организовать поединок в конце 2022 или в начале 2023 года", - сказал Сулейман.