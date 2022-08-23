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СМИ: Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг за 150 миллионов евро

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СМИ: Тайсон Фьюри готов вернуться в ринг за 150 миллионов евро

фото - boxingscene.com

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Британский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри готов вернуться на ринг, чтобы провести бой с Александром Усиком, но хочет получить за это не менее € 150 млн, пишет издание The Sun.

В апреле Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры, но позднее сообщил, что вернётся и проведёт бой с Дереком Чисорой. Спустя несколько дней боксёр вновь заявил об уходе.

Александр Усик в ночь на 21 августа выиграл раздельным решением судей у Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. После боя Усик бросил вызов Фьюри и заявил, что будет драться только с ним.

Фьюри, в свою очередь, ответил, что лишит Усика всех его поясов, но вернётся за большие деньги.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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