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Андре Уорд: У Усика просто слишком много боксерского IQ для Джошуа
Британца критикуют почти все
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Андре Уорд, экс-чемпион в двух весовых категориях, считает, что Энтони Джошуа просто не хватило боксерского интеллекта для противостояния с Александром Усиком.
"У Усика просто слишком много боксерского IQ для Джошуа. Он слишком умен. Не обижаю Энтони, здесь нет ничего постыдного. Просто факты. Он построил карьеру вокруг определенных сильных аспектов, но если не развиваться, то можно попасть на таких соперников, которые закроют твои сильные стороны".
"И Джошуа не знал, что делать с Усиком. Теперь хочется посмотреть бой Усика против Фьюри", – сказал Уорд.
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