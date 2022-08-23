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Энди Руис: Я чувствовал, что Джошуа уже не тот

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Экс-соперник британца отдавал победу украинцу

Энди Руис: Я чувствовал, что Джошуа уже не тот

Новина українською

Чемпион мира Энди Руиз (34-2, 22 KO) в интервью Fight Hub TV посоветовал Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) пока не проводить поединки:

"Я говорил всем, что Усик победит. Я чувствовал, что Джошуа уже не тот. У каждого бойца есть взлети и падение, ты не можешь судить бойца только за победы и поражения. В конце концов, бойцы рискуют своей жизнью ради публики и чтобы прокормить свои семьи, так что они заслуживают уважения.

Возможно, ему нужно сделать паузу, ненадолго отдохнуть. Так же, как поступил я. Просто сфокусироваться на своем будущем. Возможно, это часть Божьего плана. У меня для него только лучшие пожелания, чтобы он снова смог стать чемпионом. Он очень хороший человек, хороший спортсмен."

Напомним, что Усик может провести бой с Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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