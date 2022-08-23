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Красюк: Сказал Джошуа, что он выложился в ринге на сто процентов

Бокс
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Промоутер рассказал о разговоре с Энтони после боя

Красюк: Сказал Джошуа, что он выложился в ринге на сто процентов

фото - ringside24.com

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Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о чем общался с экс-чемпионом Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) после его поражения.

"Прессконференция закончилась хорошо. Ребята уехали, а я остался дать еще несколько интервью. Заходит охрана, всех расталкивает - Джошуа идет.

Он проходил мимо меня, я его позвал, говорю: "Хэй, Джей, минуту. Все нормально, не волнуйся". Он ответил: "Я не огорчаюсь. Я не понимаю, почему не смог победить".

Я сказал: "Иди сюда". Мы сели на лестнице, которая выходит на сцену. Я говорю: "Ты чемпион, тебе не должно быть стыдно. Ты выложился в ринге, отдал себя на сто процентов".

Меня спрашивали журналисты, что думаю о поведении Джошуа. Я ответил, что у меня полное сердце любви к этому человеку, и я его очень сильно, крепко обниму, когда встречу.

Так получилось душевно. Потом он пригласил за стол к ним на пресс-конференцию, но я отказался, сказал, что это их время", - сказал Красюк.

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В статье: Энтони Джошуа Александр Красюк
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Источник:
Tribuna

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