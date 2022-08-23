Джошуа: Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу

Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, почему проиграл 20 августа в Саудовской Аравии Александру Усику (20-0, 13 КО).

Британец дал понять, что подготовка получилась не идеальной, списав нехватку сих на всю 12-раундовую дистанцию на перетренированность.

"Я внёс коррективы, которые были необходимы, чтобы устроить ему более конкурентный бой. Но этого оказалось недостаточно, — констатировал Джошуа. — Я всё оставил в зале. Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу".