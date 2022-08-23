Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа: Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу
Британец уверен, что он отдал все силы в зале
фото - boxingscene.com
Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, почему проиграл 20 августа в Саудовской Аравии Александру Усику (20-0, 13 КО).
Британец дал понять, что подготовка получилась не идеальной, списав нехватку сих на всю 12-раундовую дистанцию на перетренированность.
"Я внёс коррективы, которые были необходимы, чтобы устроить ему более конкурентный бой. Но этого оказалось недостаточно, — констатировал Джошуа. — Я всё оставил в зале. Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу".
Популярное сейчас
- Ракицкий был удален после грубого фола в матче чемпионата Турции
- Стабильность Динамо, состав Шахтера, потолок СК Днепр-1. О готовности команд УПЛ к новому сезону
- Право на проведение эксперимента можно лишь выстрадать. Все, что нужно знать о телепуле УПЛ
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО