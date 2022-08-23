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Джошуа: Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу

Бокс
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Британец уверен, что он отдал все силы в зале

Джошуа: Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу

фото - boxingscene.com

Новина українською

Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) рассказал, почему проиграл 20 августа в Саудовской Аравии Александру Усику (20-0, 13 КО).

Британец дал понять, что подготовка получилась не идеальной, списав нехватку сих на всю 12-раундовую дистанцию на перетренированность.

"Я внёс коррективы, которые были необходимы, чтобы устроить ему более конкурентный бой. Но этого оказалось недостаточно, — констатировал Джошуа. — Я всё оставил в зале. Если бы я оставил всё в ринге, я бы одержал победу".

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В статье: Энтони Джошуа
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Источник:
Vringe

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