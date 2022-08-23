Боб Арум: Надеемся, что у нас получится организовать крупнейший чемпионский поединок в супертяжёлом весе

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, выступил с заявлением после победы обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO Александра Усика в реванше с Энтони Джошуа, который состоялся на минувших выходных в Джидде (Саудовская Аравия).

"Top Rank и наш сопромоутер, компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions, надеемся, что у нас получится организовать крупнейший чемпионский поединок в супертяжёлом весе со времён боя Али и Фрейзера… Фьюри – Усик", – написал функционер в социальных сетях.

Напомним, после победы Усика над Джошуа Фьюри заявил, что не станет завершать карьеру, если сразится с победителем