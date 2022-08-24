Александр Усик поздравил всех с Днем Независимости Украины

Александр Усик поздравил Украину с 31-м Днем независимости:

"Всем доброе утро. Украина, родная, с Днем независимости! Процветание тебе, силы и радости. Ты процветаешь и будешь процветать, потому что у тебя есть народ, который борется за тебя, который не жалеет своей жизни.

Каждому украинскому хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость, и мы будем продолжать это, пока сражается наше сердце.

Слава Богу всего, слава Украине. С Днем Независимости, Украина.

Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим этим словам. Небесам мы верим, слава Украине".