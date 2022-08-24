  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик поздравил всех с Днем Независимости Украины
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик поздравил всех с Днем Независимости Украины

Бокс
(2 голосов)

Боксер пожелал всем здоровья, силы и радости

Александр Усик поздравил всех с Днем Независимости Украины

Фото: Boxing News

Новина українською

Александр Усик поздравил Украину с 31-м Днем независимости:

"Всем доброе утро. Украина, родная, с Днем независимости! Процветание тебе, силы и радости. Ты процветаешь и будешь процветать, потому что у тебя есть народ, который борется за тебя, который не жалеет своей жизни.

Каждому украинскому хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость, и мы будем продолжать это, пока сражается наше сердце.

Слава Богу всего, слава Украине. С Днем Независимости, Украина.

Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим этим словам. Небесам мы верим, слава Украине".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде