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Александр Усик поздравил всех с Днем Независимости Украины
Боксер пожелал всем здоровья, силы и радости
Фото: Boxing News
Александр Усик поздравил Украину с 31-м Днем независимости:
"Всем доброе утро. Украина, родная, с Днем независимости! Процветание тебе, силы и радости. Ты процветаешь и будешь процветать, потому что у тебя есть народ, который борется за тебя, который не жалеет своей жизни.
Каждому украинскому хочу пожелать здоровья, силы и радости. Мы боремся за свою независимость, и мы будем продолжать это, пока сражается наше сердце.
Слава Богу всего, слава Украине. С Днем Независимости, Украина.
Нация непокоренных начала свою историю уже много лет назад, борясь за свободу. Они говорят, что это невозможно. Мы не верим этим словам. Небесам мы верим, слава Украине".
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