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Тайсон Фьюри: Я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами

Бокс
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Тайсон шантажирует команду Александра Усика

Тайсон Фьюри: Я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) в Instagram сообщил, что ждет предложений по поводу мегафайта против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика КО) до 1 сентября.

"Привет, ребята. Всем тем дельцам, кто хочет организовать это сражение, я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами. Если нет, то большое спасибо, было прикольно. Я ухожу на пенсию".

Напомним, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что дата поединка еще не определена.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua

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