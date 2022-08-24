Тайсон Фьюри: Я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) в Instagram сообщил, что ждет предложений по поводу мегафайта против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика КО) до 1 сентября.

"Привет, ребята. Всем тем дельцам, кто хочет организовать это сражение, я даю семь дней, до 1 сентября, чтобы решить вопрос с деньгами. Если нет, то большое спасибо, было прикольно. Я ухожу на пенсию".

Напомним, промоутер украинца Александр Красюк заявил, что дата поединка еще не определена.