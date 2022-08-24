Тайсон Фьюри: Я бы смог победить Усика после недели тренировок

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри считает, что у него не возникнет проблем в потенциальном поединке с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

"Мне не интересен Усик. Кто этот человек, чьё имя не могут назвать? Раздувшийся средневес? Я не виноват в том, что он потрепал Джошуа, посредственного бодибилдера. И я не виноват в том, что это произошло дважды.

Есть только я. Они пытаются конкурировать, но проигрывают. Никакого неуважения к Джошуа, но он не справляется на элитном уровне. Я бы смог победить Усика после недели тренировок. Я бы проткнул его своими кулаками", – приводит слова Фьюри издание talkSPORT.