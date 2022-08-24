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Тайсон Фьюри: Я не уважаю Усика и не считаю его хорошим бойцом
Но хватит ли смелости у Тайсона провести бой с Усиком не за все деньги мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) заявил в интервью Talksport, что не считает обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) хорошим бойцом.
"Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом.
Я никогда не сказал, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде P4P – чушь, я не даю ему высокую оценку. Я не уважаю Усика и не считаю его хорошим бойцом", – сказал Фьюри.
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