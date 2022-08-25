Сауль Альварес: Отправлю Головкина на пенсию

Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес заявил, что хочет убрать Геннадия Головкина с ринга.

"Мне он не нравится. Да, моя цель — отправить его на пенсию, убрать с ринга навсегда. Это личное, потому что он много всего наговорил про меня за последние годы. Передо мной он не говорит ничего, только про уважение ко мне, к моей карьере, но что он скажет по поводу своих интервью? Думаю, нокаутирую его до 12-го раунда. Приложу все навыки, весь свой опыт, чтобы это сделать", — заявил Канело в интервью BBC.

Бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом состоится 17 сентября.