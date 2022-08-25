Вся семья Василия Ломаченка покинула Украину

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что вся семья Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) покинула Украину:

"Контракт есть контракт. Чтобы Хейни получил бой с Камбососом, нам пришлось договориться, что в случае его победы в Австралии состоится реванш. Хейни имеет дальнейший стимул, ведь если Дэвин снова добьется успеха, то он уже слышал новость о том, что один из моих любимых бойцов, Василий Ломаченко, вернулся в США, и вся его семья покинула Украину."

Напомним, что Ломаченко проведет следующий бой 29 октября.