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Вся семья Василия Ломаченка покинула Украину

Бокс
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Чего и следовало ожидать

Вся семья Василия Ломаченка покинула Украину

Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что вся семья Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) покинула Украину:

"Контракт есть контракт. Чтобы Хейни получил бой с Камбососом, нам пришлось договориться, что в случае его победы в Австралии состоится реванш. Хейни имеет дальнейший стимул, ведь если Дэвин снова добьется успеха, то он уже слышал новость о том, что один из моих любимых бойцов, Василий Ломаченко, вернулся в США, и вся его семья покинула Украину."

Напомним, что Ломаченко проведет следующий бой 29 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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Источник:
XSport.ua

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