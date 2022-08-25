Боб Арум хочет организовать бой для Ломаченка за все титулы

Промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать бой для Василия Ломаченко за все титулы легкого веса. Поединок планируется на 2023 год.

"Сначала реванш и защиту своих титулов проведет Дэвин Хейни, а через две недели в ринг выйдет Ломаченко. Если Хейни снова победит Камбососа, а Ломаченко одолит Ортиса, то уже в 2023 году мы получим большой бой".

"Ломаченко попытается завоевать все пояса легкого веса в битве с Хейни. Василий хочет получить эти пояса", - заявил Арум.