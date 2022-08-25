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Боб Арум хочет организовать бой для Ломаченка за все титулы

Бокс
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Но хватит ли сил противостоять лучшим

Боб Арум хочет организовать бой для Ломаченка за все титулы

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Промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать бой для Василия Ломаченко за все титулы легкого веса. Поединок планируется на 2023 год.

"Сначала реванш и защиту своих титулов проведет Дэвин Хейни, а через две недели в ринг выйдет Ломаченко. Если Хейни снова победит Камбососа, а Ломаченко одолит Ортиса, то уже в 2023 году мы получим большой бой".

"Ломаченко попытается завоевать все пояса легкого веса в битве с Хейни. Василий хочет получить эти пояса", - заявил Арум.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум
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Источник:
Sport.ua

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