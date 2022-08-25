Теофимо Лопес узнал дату и место боя

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес (17-1, 13 KO) проведет поединок 10 декабря. Об этом рассказал промоутер боксера Боб Арум.

Бой Лопеса возглавит шоу на "Мэдисон-сквер-гарден". Имя соперника пока неизвестно.

"Мы выставим всех молодых талантов, которые мы продвигаем. Вы смотрите наши андеркарты и видите одного молодого бойца за другим. Каждый из них может стать чемпионом мира".

Напомним, в августе Лопес дебютировал в первом полусреднем весе, выиграв техническим нокаутом у Педро Кампы.