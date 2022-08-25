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Уайлдер: Готов драться с Усиком
Неожиданный поворот
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) готов провести бой с обладателем титулов IBF, WBA и WBO Александра Усика (20-0, 13 КО).
"Готов драться с Усиком. Готов драться с кем угодно. Король вернулся. Я посидел дома с женой и детьми, отдохнул, перезапустился. ", — заявил Уайлдер в интервью fightnews.info.
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Источник:Vringe
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