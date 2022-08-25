Уайлдер: Готов драться с Усиком

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) готов провести бой с обладателем титулов IBF, WBA и WBO Александра Усика (20-0, 13 КО).

"Готов драться с Усиком. Готов драться с кем угодно. Король вернулся. Я посидел дома с женой и детьми, отдохнул, перезапустился. ", — заявил Уайлдер в интервью fightnews.info.