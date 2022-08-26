Тайсон Фьюри: Размажу Усика за четыре раунда

Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом по версии WBC в супертяжёлом весе, высказал смелое предположение о результате потенциального поединка с украинцем Александром Усиком, обладающим титулами WBA Super, IBF и WBO.

"Я уверен, что размажу его за четыре раунда, потому что Цыганский король так сказал", — гласит публикация Фьюри в одной из социальных сетей.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что даёт неделю всем, кто хочет заняться организацией боя. Если до 1 сентября британцу не будет предложен требуемый гонорар за поединок, то он объявит о завершении карьеры. При этом президент WBC сообщил, что теоретически следующим соперником Фьюри может стать не Усик, а Деонтей Уайлдер.