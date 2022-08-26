Джошуа может провести бой уже в декабре

Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Энтони Джошуа проведет свой следующий бой.

Судя по всему, соперником супертяжа будет один из оппонентов в топ-15 рейтинга в декабре, чтобы Джошуа имел возможность вернуться на победный путь после двух поражений.

Далее для Энтони будут рассматривать более статусных соперников уровня Диллиана Уайта или Деонтея Уайлдера.