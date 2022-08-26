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Джошуа может провести бой уже в декабре
Ждем имя соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Эдди Хирн рассказал, когда Энтони Джошуа проведет свой следующий бой.
Судя по всему, соперником супертяжа будет один из оппонентов в топ-15 рейтинга в декабре, чтобы Джошуа имел возможность вернуться на победный путь после двух поражений.
Далее для Энтони будут рассматривать более статусных соперников уровня Диллиана Уайта или Деонтея Уайлдера.
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Источник:Sport.ua
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