Тайсон Фьюри может провести бой с Александром Усиком

Тайсон Фьюри сообщил WBC, что не будет завершать карьеру и оставит титул за собой Sky Sports.

Напомним, ранее WBC дала Тайсону Фьюри время до 26 августа, чтобы боксер определился, завершит ли он карьеру.

Британец сообщил о том, что будет продолжать карьеру. Судя по всему, команды Фьюри и Александра Усика продолжат переговоры по проведению боя за все титулы супертяжелого веса.