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Тайсон Фьюри может провести бой с Александром Усиком

Бокс
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Британец оставит титул за собой

Тайсон Фьюри может провести бой с Александром Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Тайсон Фьюри сообщил WBC, что не будет завершать карьеру и оставит титул за собой Sky Sports.

Напомним, ранее WBC дала Тайсону Фьюри время до 26 августа, чтобы боксер определился, завершит ли он карьеру.

Британец сообщил о том, что будет продолжать карьеру. Судя по всему, команды Фьюри и Александра Усика продолжат переговоры по проведению боя за все титулы супертяжелого веса.

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В статье: Тайсон Фьюри
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