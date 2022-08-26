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Тайсон Фьюри может провести бой с Александром Усиком
Британец оставит титул за собой
фото - boxingscene.com
Тайсон Фьюри сообщил WBC, что не будет завершать карьеру и оставит титул за собой Sky Sports.
Напомним, ранее WBC дала Тайсону Фьюри время до 26 августа, чтобы боксер определился, завершит ли он карьеру.
Британец сообщил о том, что будет продолжать карьеру. Судя по всему, команды Фьюри и Александра Усика продолжат переговоры по проведению боя за все титулы супертяжелого веса.
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