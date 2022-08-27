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WBC дали Фьюри еще неделю для определения своего будущего
Разве еще не ясно
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирный боксерский Совет (WBC) дал еще неделю чемпиону мира в супертяжелом весе по версии организации, британцу Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО) для того, чтобы определить свое будущее в боксе. Заявление организации размещено на официальном сайте:
"WBC, признавая произошедшую в семье Фьюри трагедию и учитывая их горе, решила отсрочить на одну неделю, до пятницы (2 сентября) официальное решение Тайсона Фьюри относительно его статуса чемпиона в супертяжелом весе" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее SkySports
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