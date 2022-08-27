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WBC дали Фьюри еще неделю для определения своего будущего

Бокс
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Разве еще не ясно

WBC дали Фьюри еще неделю для определения своего будущего

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Всемирный боксерский Совет (WBC) дал еще неделю чемпиону мира в супертяжелом весе по версии организации, британцу Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО) для того, чтобы определить свое будущее в боксе. Заявление организации размещено на официальном сайте:

"WBC, признавая произошедшую в семье Фьюри трагедию и учитывая их горе, решила отсрочить на одну неделю, до пятницы (2 сентября) официальное решение Тайсона Фьюри относительно его статуса чемпиона в супертяжелом весе" – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее SkySports заявили, что Фьюри готов продолжить карьеру.

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В статье: Тайсон Фьюри
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