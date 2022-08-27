  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко рассказал, за что борется Украина сегодня
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко рассказал, за что борется Украина сегодня

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Нечего добавить

Владимир Кличко рассказал, за что борется Украина сегодня

instagram.com/klitschko

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко рассказал, за что сегодня воюет наша страна. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Мы знаем, за что мы боремся. За свободную Украину. Это наша жизненная цель. Ничто и никто не может отвлечь нас от этого" – написал он.

Напомним, что ранее Эвандер Холифилд прокомментировал возможный бой Усик – Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде