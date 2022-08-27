Владимир Кличко рассказал, за что борется Украина сегодня

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко рассказал, за что сегодня воюет наша страна. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:

"Мы знаем, за что мы боремся. За свободную Украину. Это наша жизненная цель. Ничто и никто не может отвлечь нас от этого" – написал он.