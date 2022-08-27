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Владимир Кличко рассказал, за что борется Украина сегодня
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instagram.com/klitschko
Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко рассказал, за что сегодня воюет наша страна. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттер:
"Мы знаем, за что мы боремся. За свободную Украину. Это наша жизненная цель. Ничто и никто не может отвлечь нас от этого" – написал он.
Напомним, что ранее Эвандер Холифилд
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