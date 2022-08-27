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Промоутерская компания Джошуа посвятила ему чувствительное видео
Большое уважение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутерская компания британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) MatchroomBoxing выпустила видео в честь своего подопечного, подписав его "Боец за жизнь".
Напомним, ранее Владимир Кличко
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