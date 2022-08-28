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Промоутер Усика: Если Фьюри будет ментально и физически готов, он следующий
Ждем бой
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о следующем потенциальном сопернике своего подопечного. Его слова цитирует BoxOffice:
"Тайсон Фьюри будет следующим, если он достаточно силен, чтобы принять этот бой. Я имею в виду, если он ментально и физически силен, если психология позволит согласиться на поединок.
Я не знаю, как прокомментировать счет 115-113 в пользу Джошуа, чтобы это не звучало грубо. Давайте скажем, что это отвратительно" – сказал он.
Напомним, что ранее Холифилд
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