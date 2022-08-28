  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Усика: Если Фьюри будет ментально и физически готов, он следующий
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Усика: Если Фьюри будет ментально и физически готов, он следующий

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Ждем бой

Промоутер Усика: Если Фьюри будет ментально и физически готов, он следующий

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о следующем потенциальном сопернике своего подопечного. Его слова цитирует BoxOffice:

"Тайсон Фьюри будет следующим, если он достаточно силен, чтобы принять этот бой. Я имею в виду, если он ментально и физически силен, если психология позволит согласиться на поединок.

Я не знаю, как прокомментировать счет 115-113 в пользу Джошуа, чтобы это не звучало грубо. Давайте скажем, что это отвратительно" – сказал он.

Напомним, что ранее Холифилд прокомментировал потенциальный поединок Усик – Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде