Промоутер Усика: Если Фьюри будет ментально и физически готов, он следующий

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал о следующем потенциальном сопернике своего подопечного. Его слова цитирует BoxOffice:

"Тайсон Фьюри будет следующим, если он достаточно силен, чтобы принять этот бой. Я имею в виду, если он ментально и физически силен, если психология позволит согласиться на поединок.

Я не знаю, как прокомментировать счет 115-113 в пользу Джошуа, чтобы это не звучало грубо. Давайте скажем, что это отвратительно" – сказал он.