Бывший чемпион мира назвал лучшего соперника для Усика, и это не Фьюри

Бывший чемпион мира Шон Портер назвал боксера, который бы составил реальную конкуренцию чемпиону мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александру Усику (20-0; 13 КО). Его слова цитирует Boxingnews24:

"Усик – Уайлдер – это бой, который я действительно хочу увидеть. Верьте или нет, но я хочу увидеть его больше, чем Усик против Фьюри. Я думаю, что соответствие стилю лучше.

Когда мы говорим о бое между Усиком и Фьюри, это самый лучший боксерский поединок, который мы можем провести в тяжелом весе. Но с точки зрения нервного напряжения для зрителей – это Усик и Уайлдер.

Усик сделал себе имя в тяжелом весе. Я не думаю, что мы увидим это сражение" – сказал он.