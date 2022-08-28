Промоутер: Устроим поединок Усик – Фьюри в конце этого или в начале следующего года

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, что команда нашего спортсмена намерена устроить поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1 ;23 КО) уже совсем скоро. Его слова цитирует ESNews:

"Усик должен победить Фьюри. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке" – сказал он.