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Промоутер: Устроим поединок Усик – Фьюри в конце этого или в начале следующего года

Бокс
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Есть конкретные сроки

Промоутер: Устроим поединок Усик – Фьюри в конце этого или в начале следующего года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, что команда нашего спортсмена намерена устроить поединок против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1 ;23 КО) уже совсем скоро. Его слова цитирует ESNews:

"Усик должен победить Фьюри. Так же, как мы сделали это в бою с Джошуа. Мы намерены устроить поединок с Фьюри в конце этого или начале следующего года на Ближнем Востоке" – сказал он.

Напомним, что ранее Красюк рассказал, при каких условиях состоится бой Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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